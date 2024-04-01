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Анчелотти ответил на критику Гвардиолы относительно календаря

Итальянец доволен сложившейся ситуацией.
Сегодня, 12:59
Карло Анчелотти / Getty Images
Карло Анчелотти / Getty Images

Карло Анчелотти ответил на слова Гвардиолы о преимуществе из-за календаря.

Напомним, ранее тренер Сити жаловался, что его команде приходится играть кажде три дня, когда Реал имеет девять дней на подготовку.

Анчелотти признался, что доволен таким положением дел, но с этим ничего нельзя сделать, так как таков сейчас футбол.

"Таков футбол. Я доволен тем, что у нас есть девять дней на подготовку к игре с Сити.

Да, у нас есть небольшое преимущество. Но это не повлияет на игру. У нас есть время подготовиться к игре, и мы сделаем все, что в наших силах", - приводит слова итальянца Фбарицио Романо.

Ранее также Артем Довбик повторил клубный рекорд Жироны.

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