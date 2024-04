Дубль в ворота Бетиса позволил Довбику повторить клубный рекорд Жироны в Ла Лиге

В воскресенье, 31 марта, Жирона обыграла Бетис со счетом 3:2 в рамках 30-го тура испанской Ла Лиги.

Эта победа была бы невозможной без Артема Довбика, ведь форвард сборной Украины оформил дубль, прервав тем самым свою восьмиматчевую безголевую серию.

Как сообщает Opta, Довбик стал лишь вторым игроком в истории Жироны, которому удалось забить 15+ голов за один сезон Ла Лиги.

Первым таким игроком стал Кристиан Стуани, причем 37-летний уругваец сделал это дважды (21 гол в сезоне-2017/18 и 19 голов в сезоне-2018/19).

16 - Artem Dovbyk is the second Girona player to reach 15 goals in same LaLiga season (16) after Cristhian Stuani (21 in 2017/18 and 19 in 2018/19). Reincarnation. pic.twitter.com/K1AGab2CCe