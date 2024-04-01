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Дубль в ворота Бетиса позволил Довбику повторить клубный рекорд Жироны в Ла Лиге

При этому у форварда сборной Украины есть все шансы побить рекорд результативности клуба по итогам одного сезона.
Сегодня, 10:30
Артем Довбик / Getty Images
Артем Довбик / Getty Images

В воскресенье, 31 марта, Жирона обыграла Бетис со счетом 3:2 в рамках 30-го тура испанской Ла Лиги.

Эта победа была бы невозможной без Артема Довбика, ведь форвард сборной Украины оформил дубль, прервав тем самым свою восьмиматчевую безголевую серию.

Как сообщает Opta, Довбик стал лишь вторым игроком в истории Жироны, которому удалось забить 15+ голов за один сезон Ла Лиги.

Первым таким игроком стал Кристиан Стуани, причем 37-летний уругваец сделал это дважды (21 гол в сезоне-2017/18 и 19 голов в сезоне-2018/19).

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Отметим, что Артем Довбик также стал лучшим бомбардиром Ла Лиги нынешнего сезона, догнав Джуда Беллингема (Реал) и Анте Будимира (Осасуна), у которых также по 16 голов.

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