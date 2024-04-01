Лидс готов предоставить второй шанс своему проблемному воспитаннику

Лидс готов предоставить второй шанс Кэлвину Филлипсу, пишет teamtalk.

Филлипс - воспитанник "павлинов", в 2022 году біл продан в Ман Сити, но там не смог пробиться в состав и отправился в аренду в Вест Хэм, но и там все пошло не по плану.

Лидс готов выкупить контракт хавбека, но только если им удастся вернуться в Премьер-лигу. Сейчас команда под руководством Даниэля Фарке имеет все шансы на повышение. И, очеивдно, клубу понадобится усиление под АПЛ.

В клубе рассчитывают, что 30 млн евро достаточно, чтобы убедить Сити продать Филлипса, и, вероятно, сам игрок будет не против вернуться на Элланд-роуд.

Ранее также Филлипс умудрился вывести из себя фанатов "молотобойцев".

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