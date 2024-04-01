iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Лидер Челси повторил достижение Азара

Коул Палмер проводит отличный сезон.
Вчера, 23:30

Летний новичок Челси Коул Палмер, который сходу стал одним из лидеров команды, установил свое очередное достижение за коллектив Маурисио Почеттино.

Как сообщает London Evening Standard, английский вингер "синих" стал первым за последние 10 лет игроком, который забивал в 5 домашних матчах Челси подряд. В 2014 это сделал Эден Азар.

Стоит также отметить, что у Коула в этом сезоне уже 21 результативное действие во всех турнирах. На его счету 8 ассистов и 13 голов в играх за столичный клуб.

Напомним, ранее 21-летний Палмер установил клубный рекорд Челси.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Реал намерен оформить трансфер двух перспективных игроков Реал намерен оформить трансфер двух перспективных игроков
Атлетико вырвал победу над Вильярреалом Атлетико вырвал победу над Вильярреалом
Эмполи без Коваленко ожидаемо проиграл Интеру Эмполи без Коваленко ожидаемо проиграл Интеру
Реал заинтересован в подписании воспитанника Фонсеки Реал заинтересован в подписании воспитанника Фонсеки
Помочь журналистам

Видео

Конец "голевой засухи" Довбика в обзоре победного матча Жироны с Бетисом
Конец "голевой засухи" Довбика в обзоре победного матча Жироны с Бетисом

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Саккари поднялась на две строчки, Свитолина остается в топ-20
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: товарищеские игры перед Евро-2024
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер обошел Алькараса, Сачко продолжает терять позиции
просмотров

Последние новости

Европа00:51
Реал намерен оформить трансфер двух перспективных игроков
Европа00:12
Атлетико вырвал победу над Вильярреалом
Вчера, 23:50
Европа23:50
Эмполи без Коваленко ожидаемо проиграл Интеру
Европа23:30
Лидер Челси повторил достижение Азара
Европа22:55
Реал заинтересован в подписании воспитанника Фонсеки
Киберспорт22:49
NaVi побили рекорд по количеству призовых в истории Counter-Strike
Европа22:30
"Какой ужас!": Ширер назвал фаворита на победу в АПЛ
Европа22:15
Фанатка Арсенала и модель сайта для взрослых эпично отпраздновала ничью с Ман Сити
Бокс22:05
Богачук: Хочу все пояса. ВСЕ
Европа21:42
Защитник Барселоны покинет клуб на правах свободного агента
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK