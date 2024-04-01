Лидер Челси повторил достижение Азара

Летний новичок Челси Коул Палмер, который сходу стал одним из лидеров команды, установил свое очередное достижение за коллектив Маурисио Почеттино.

Как сообщает London Evening Standard, английский вингер "синих" стал первым за последние 10 лет игроком, который забивал в 5 домашних матчах Челси подряд. В 2014 это сделал Эден Азар.

Стоит также отметить, что у Коула в этом сезоне уже 21 результативное действие во всех турнирах. На его счету 8 ассистов и 13 голов в играх за столичный клуб.

Напомним, ранее 21-летний Палмер установил клубный рекорд Челси.

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