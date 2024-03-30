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Палмер установил новый клубный рекорд Челси

Лучший трансфер "синих" в этом сезоне.
Сегодня, 19:34
Коул Палмер / Getty Images
Коул Палмер / Getty Images

Коул Палмер установил клубный рекорд в Челси.

Напомним, в матче с Бернли хавбек забил два гола, хоть и не помогло "синим" победить. Также для Палмера это уже третий матч с результативными действиями подряд.

Всего в этом сезоне игрок провел 37 матчей, в которых забил 16 голов и отдал 12 передач. Из этих баллов 13+8 у Палмера только в рамках АПЛ.

Таким образом игрок, за которого летом Челси заплатил 47 млн евро, стал самым молодым футболистом в истории клуба, имеющим в одном сезоне АПЛ более 20 результативных действий.

Напомним, что обзор матча Челси - Бернли доступен на нашем сайте.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Коул Палмер

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