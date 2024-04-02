Середняк Ла Лиги намерен арендовать игрока Реала

Арда Гюлер может пойти по стопам Мартина Эдегора и Такефусы Кубо.

Один из талантов мадридского Реала Арда Гюлер может временно сменить клубную прописку для получения игровой практики.

Как сообщает журналист Экрем Конур, 19-летний турок может перебраться в Реал Сосьедад на правах аренды в следующем сезоне.

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В конце текущего сезона клубы начнут между собой переговоры об условиях будущей возможной сделки.

Отметим, что в Реал Сосьедаде на правах аренды за последние годы выступали также Мартин Эдегор и Такефуса Кубо. Норвежец сейчас играет за Арсенал, а японца выкупили "бело-синие"

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