Середняк Ла Лиги намерен арендовать игрока Реала
Арда Гюлер может пойти по стопам Мартина Эдегора и Такефусы Кубо.
Один из талантов мадридского Реала Арда Гюлер может временно сменить клубную прописку для получения игровой практики.
Как сообщает журналист Экрем Конур, 19-летний турок может перебраться в Реал Сосьедад на правах аренды в следующем сезоне.
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В конце текущего сезона клубы начнут между собой переговоры об условиях будущей возможной сделки.
Отметим, что в Реал Сосьедаде на правах аренды за последние годы выступали также Мартин Эдегор и Такефуса Кубо. Норвежец сейчас играет за Арсенал, а японца выкупили "бело-синие"
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