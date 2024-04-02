iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Середняк Ла Лиги намерен арендовать игрока Реала

Арда Гюлер может пойти по стопам Мартина Эдегора и Такефусы Кубо.
Сегодня, 18:35
Арда Гюлер / Getty Images
Арда Гюлер / Getty Images

Один из талантов мадридского Реала Арда Гюлер может временно сменить клубную прописку для получения игровой практики.

Как сообщает журналист Экрем Конур, 19-летний турок может перебраться в Реал Сосьедад на правах аренды в следующем сезоне.

Читай также: Нападающий Реала определился со своим будущим на фоне слухов о переходе Мбаппе

В конце текущего сезона клубы начнут между собой переговоры об условиях будущей возможной сделки.

Отметим, что в Реал Сосьедаде на правах аренды за последние годы выступали также Мартин Эдегор и Такефуса Кубо. Норвежец сейчас играет за Арсенал, а японца выкупили "бело-синие"

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: реал Арда Гюлер

Статьи по теме

Реал намерен оформить трансфер двух перспективных игроков Реал намерен оформить трансфер двух перспективных игроков
Реал вскоре должен продлить контракт с Луниным Реал вскоре должен продлить контракт с Луниным
Игрок Реала ответил на обвинения в поддержке организации, ответственной за теракт в москве Игрок Реала ответил на обвинения в поддержке организации, ответственной за теракт в москве
Манчестер Юнайтед хочет усилить линию атаки игроком Реала Манчестер Юнайтед хочет усилить линию атаки игроком Реала
Помочь журналистам

Видео

Конец "голевой засухи" Довбика в обзоре победного матча Жироны с Бетисом
Конец "голевой засухи" Довбика в обзоре победного матча Жироны с Бетисом

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Саккари поднялась на две строчки, Свитолина остается в топ-20
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: товарищеские игры перед Евро-2024
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер обошел Алькараса, Сачко продолжает терять позиции
просмотров

Последние новости

Европа21:10
Челси готов наградить своего самого результативного игрока этого сезона
Европа21:06
В Италии назвали сроки восстановления Малиновского
Европа21:05
"Хочу, чтобы история закончилась красиво": Тренер ПСЖ высказался о последних днях Мбаппе в клубе
Украина20:45
"Пиво можно от Ярмоленко?": Болельщик поймал трех игроков Динамо в алкогольном магазине
Европа20:38
Плохо, хуже и намного хуже: Президент турецкого гранда высказался о выходе из чемпионата
Европа20:35
Брайтон отчитался о рекордном с финансовой точки зрения сезоне
20:21
Экстра-лига по футзалу: SkyUp переиграл МСК Харьков, ХИТ разбил Энергию
Украина20:11
"Мы воюем с рукожопыми дебилами": президент Днепра-1 прокомментировал обстрел базы
Европа20:06
Тренер Эвертона прокомментировал готовность Миколенко к следующему матчу
Другие19:55
"Мы не простим, мы отомстим": Магучих отреагировала на обстрел школы в Днепре
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK