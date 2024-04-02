В Италии назвали сроки восстановления Малиновского

Украинец, вероятно, не сыграет до конца месяца.

Украинский полузащитник Дженоа Руслан Малиновский выбыл на длительный срок после травмы, которую получил в матче против Фрозиноне (1:1).

Как сообщает Sos Fanta, 30-летний футболист прошел углубленное медицинское обследование.

Ожидается, что Малиновский пропустит примерно месяц.

В нынешнем сезоне на счету Руслана 28 матчей за Дженоа во всех турнирах, в которых забил три гола и сделал две голевые передачи.

Напомним, форвард сборной Украины выбыл на несколько недель.

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