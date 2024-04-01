Форвард сборной Украины выбыл на несколько недель

Нападающий Валенсии Роман Яремчук пропустит несколько игр своей команды. Украинец получил травму в матче с Мальоркой (0:0).

Как сообщает Marca, футболист выбыл ориентировочно на 2-3 недели и пропустит 2-3 матча.

В текущем сезоне Роман провел 25 матчей за Валенсию, в которых забил четыре гола.

В турнирной таблице Ла Лиги Валенсия идет на восьмом месте, имея 41 балл.

Напомним, в Валенсии устроили "теплый прием" Яремчуку после выхода Украины на Евро-2024.

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