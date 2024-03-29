В Валенсии устроили "теплый прием" Яремчуку

Романа и Георги Мамардашвили встретили, как героев.

Валенсия устроила теплый прием Роману Яремчуку и Георги Мамардашвили.

Напомним, сборные Украины и Грузии прошли на Евро-2024, при чем грузины добились такого результата впервые в истории.

Яремчук и Мамардашвили вернулись в расположение Валенсии, где их встретили почетным коридором. Видео клуб разместил в своих соцсетях.

Ранее также стало известно, что грузинский кипер попал в сферу интересов Милана.

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