В Валенсии устроили "теплый прием" Яремчуку
Романа и Георги Мамардашвили встретили, как героев.
Валенсия устроила теплый прием Роману Яремчуку и Георги Мамардашвили.
Напомним, сборные Украины и Грузии прошли на Евро-2024, при чем грузины добились такого результата впервые в истории.
Яремчук и Мамардашвили вернулись в расположение Валенсии, где их встретили почетным коридором. Видео клуб разместил в своих соцсетях.
Tenemos vídeo del momento https://t.co/T8IShEYFIB pic.twitter.com/YEnQGA30aL— Valencia CF (@valenciacf) March 29, 2024
Ранее также стало известно, что грузинский кипер попал в сферу интересов Милана.
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