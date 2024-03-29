Милан определился с кандидатами на замену Меньяну

Мамардашвили - номер один в их списке.

Милан определил кандидатов, которые смогут заменить Майка Меняьна, пишет Tuttosport.

Напомним, что "россонери" не могут договориться с французом о новом контракте, потому попробуют продать его летом.

Ключевым кандидатом на место в воротах стал кипер Валенсии Георги Мамардашвили. Он оценивается в 40-50 млн евро, и может быть куплен за деньги, вырученные с Меняьна.

Если же договориться о трансфере грузина не удастся, Милан имеет два запасных варианта: Микеле де Грегорио из Монцы и Бенто Крепски из Атлетико Паранаэнсе.

Оба эти голкипера оцениваются в примерно равную сумму и обойдутся "россонери" в не более чем 20 млн евро.

Ранее также сообщалось, что гранды тем временем присматриваются к польскому голкиперу.

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