Бывший игрок Челси жестко раскритиковал Мудрика из-за симуляции в матче АПЛ
В рамках 30-го тура Английской Премьер-лиги Челси сыграл вничью с Бернли (2:2).
Украинский вингер лондонцев Михаил Мудрик вышел в стартовом составе и отыграл весь матч. На 44-й минуте украинец заработал пенальти, который реализовал Коул Палмер.
Читай также: Красиво разобрался. Челси оценил дриблинг Мудрика
Бывший футболист Челси Крис Саттон обвинил украинского игрока в симуляции.
"Михаил Мудрик симулировал. Невероятно, как арбитры VAR этого не заметили, они там пошли пить чай? Или они были в состоянии алкогольного опьянения? Как это можно было пропустить? Мудрик нырнул. Это совершенно глупо", - приводит слова Саттона The Chelsea Chronicle.
Напомним, владелец Челси встал на защиту футболистов клуба.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!