Бывший игрок Челси жестко раскритиковал Мудрика из-за симуляции в матче АПЛ

Украинец заработал пенальти, но у некоторых он вызывает сомнения.

В рамках 30-го тура Английской Премьер-лиги Челси сыграл вничью с Бернли (2:2).

Украинский вингер лондонцев Михаил Мудрик вышел в стартовом составе и отыграл весь матч. На 44-й минуте украинец заработал пенальти, который реализовал Коул Палмер.

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Бывший футболист Челси Крис Саттон обвинил украинского игрока в симуляции.

"Михаил Мудрик симулировал. Невероятно, как арбитры VAR этого не заметили, они там пошли пить чай? Или они были в состоянии алкогольного опьянения? Как это можно было пропустить? Мудрик нырнул. Это совершенно глупо", - приводит слова Саттона The Chelsea Chronicle.

Напомним, владелец Челси встал на защиту футболистов клуба.

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