Источник раскрыл сумму отступных за звезду Байера

Фримпонга будет очень тяжело удержать.

Джереми Фримпонг может стать целью борьбы английских грандов, пишет Football Insider.

Правый защитник леверкузенского Байера уже давно притягивает интерес больших клубов, но на будущее лето его связывают в основном с англйискими клубами.

МЮ и Ливерпуль уже давно следят за нидерланднцем, а в последнее время присматьриваться к Фримпонгу начал и Арсенал.

Дело в том, что 23-летний защитник демонстрирует крайне высокий уровень игры, набрав 23 результативных балла в 35 матчах. При этом, издание, ссылаясь на свои источники, утверждает, что отступные Фримпонга состалвяют всего 40 млн фунтов.

Такая цена делает Фримпонга еще более привлекательным вариантом для праткически любого потенциального покупателя.

Ранее, напомним, "фармацевты" снова выиграли и вышли в финал Кубка Германии.

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