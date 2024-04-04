Кровать, на которой спал Роналду, выставлена на аукцион

Каждый желающий может заполучить эксклюзивную мебель.

В рамках товарищеского матча сборная Португалии проиграла Словении (0:2).

Португальская делегация остановилась в отеле Grand Plaza. Как сообщает Daily Mail, представители гостиннцы выставили кровать, на которой спал Криштиану Роналду, на благотворительный аукцион.

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"Поскольку это было довольно особенное и уникальное событие, мы решили подготовить уникальный сюрприз, в котором смогут принять участие все фанаты. Мы не знаем, когда у нас будет возможность снова принять Криштиану Роналду в Словении".

Стартовая цена аукциона — 4,3 тысячи фунтов.

Напомним, игрок NaVi отметил победу на "мажоре" фирменным празднованием Роналду.

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