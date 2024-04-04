Европейские гранды заинтересовались на защитником Монако

Защитник Монако Вандерсон попал на радарі сразу нескольких больших клубов, пишет Sport.fr.

22-летний бразилец присоединился к монегаскам в январе 2022 года всего за 11 млн евро и за это время в два раза поднял свою стоимость.

Реал, Барселона и Манчестер Юнайтед внимательно следят за прогрессом Вандерсона и могут попробовать его подписать уже этим летом.

Проблема в том, что бразилец только подписал новый контракт с Монако, потому клуб может выторговать за игрока довольно большую сумму, несмотря на оценочную стоимость всего в 20 млн евро.

Но, учитывая, что все три клуба остро нуждаются в правом защитнике, есть вероятность, что Вандерсон все-таки покинет Лигу 1.

Ранее также стала известна сумма отступных за звезду Байера.

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