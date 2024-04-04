Английский вундеркинд интересен Реалу и Баварии

Арчи Грей пользуется спросом и за границей.

Воспитанник Лидса Арчи Грей притягивает интерес топ-клубов, пишет HITC.

18-летний хавбек считается одним из самых талантливых английских игроков своего поколения, потому за ним уже давно следят английские клубы.

Теперь же подключились и европейские гранды. Скауты Реала и Баварии все чаще посещают матчи Лидса, чтобы оценить потенциал Грея.

При этом Лидс хотел бы сохранить игрока, недавно подписавшего контракт до 2028 года. При этом Арчи оценвиается всего в 16 млн евро.

Клуб рассчитывает выйти в АПЛ, и этим хоть немного снизить интерес к хавбеку со стороны соперников.

Ранее также сообщалось, что гранды также следят за защитником Монако.

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