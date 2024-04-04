Феттель - о Клоппе: Победа в АПЛ стала бы идеальным завершением истории

Четырехкратный чемпион мира убежден, что последний титул уже не так важен.

Четырехкратный чемпион мира Формулы-1 Себастьян Феттель признался, что является личным поклонником Юргена Клоппа.

Немецкий экс-пилот считает, что специалист уже вписал свое имя в историю Ливерпуля, но победы в АПЛ стала бы идеальным завершением его главы в клубе.

"Он в прекрасном положении – во главе турнирной таблицы в данный момент, борьба очень плотная. Но, знаете, я большой фанат, потому что он такой открытый. Мне очень понравилось, когда он пришел и представил себя как "обычного". Поэтому он так популярен в Великобритании – он такой, какой есть.

Он добился больших успехов в Ливерпуле, и победа стала бы идеальным завершением истории. Но в глубине души я думаю, что это не имеет значения, ведь он уже все выиграл и доказал. Так что он почувствовал, что готов идти дальше. Я убежден, что он многое потеряет, но в то же время многое его ждет впереди.

В краткосрочной перспективе может показаться, что титул настолько важен, однако в долгосрочной перспективе, полагаю, это не играет роли. Мне кажется, в «Ливерпуле» и так его приняли, он остается частью истории на долгие годы", – приводит слова Феттеля Sky Sports.

Ранее также сообщалось, что АПЛ готова изменить финансовые правила лиги.

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