iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Шесть клубов готовы побороться за форварда Арсенала

У Эдди Нкетии будет огромный выбор.
Сегодня, 16:40
Эдди Нкетиа / Getty Images
Эдди Нкетиа / Getty Images

Форвард Арсенала Эдди Нкетиа летом не будет страдать от недостатка вариантов, пишет teantalk.

Английский форвард так и не смог пробиться в основу клуба, потому попробует сменить команду. Да и "канониры" не прочь продать игрока, ведь, как воспитанник, он положительно повлияет на баланс клуба.

Ранее было известно, что пять английских клубов готовы побороться за игрока - Фулхэм, Вест Хэм, Вулверхэмптон, Кристал Пэлас и Брентфорд. Все они готовы заплатить за Нкетию около 30 млн евро.

Однако сейчас появился еще и шестой претендент - Лестер. "Лисы" активно ищут усиление на тот случай, если выйдут в АПЛ, и по их мнению Нкетия отлично подходит.

Ранее также сообщалось, что АПЛ готова изменить финансовые правила лиги.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Почеттино - о победной тактике: Игрокам Челси нужно вести себя иначе Почеттино - о победной тактике: Игрокам Челси нужно вести себя иначе
Арсенал может приобрести одного из основных игроков Реала Арсенал может приобрести одного из основных игроков Реала
Жилет с грузами и огромные гантели: Озил куражится в тренажерке Жилет с грузами и огромные гантели: Озил куражится в тренажерке
Таблица УПЛ: Шахтер и Кривбасс делят первое место, Динамо ворвалось в тройку Таблица УПЛ: Шахтер и Кривбасс делят первое место, Динамо ворвалось в тройку
Помочь журналистам

Видео

Конец "голевой засухи" Довбика в обзоре победного матча Жироны с Бетисом
Конец "голевой засухи" Довбика в обзоре победного матча Жироны с Бетисом

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Саккари поднялась на две строчки, Свитолина остается в топ-20
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: товарищеские игры перед Евро-2024
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер обошел Алькараса, Сачко продолжает терять позиции
просмотров

Последние новости

Европа18:49
Почеттино - о победной тактике: Игрокам Челси нужно вести себя иначе
Европа18:25
Арсенал может приобрести одного из основных игроков Реала
Европа18:20
Жилет с грузами и огромные гантели: Озил куражится в тренажерке
Украина18:00
Таблица УПЛ: Шахтер и Кривбасс делят первое место, Динамо ворвалось в тройку
Украина17:50
Бомбардиры УПЛ: Ванат лидирует, Бражко ворвался в гонку
Европа17:48
Один из основных игроков Ман Сити летом может покинуть клуб
Украина17:41
УПЛ: Динамо разгромило Зарю
Украина17:30
Динамо Киев: расписание и результаты матчей
Украина17:21
Динамо обыграло на выезде Зарю в перенесенном туре УПЛ
Европа17:20
"Ими нужно наслаждаться": Игрок Барселоны высказался о сравнении Месси с Роналду
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK