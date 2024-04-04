Шесть клубов готовы побороться за форварда Арсенала

Форвард Арсенала Эдди Нкетиа летом не будет страдать от недостатка вариантов, пишет teantalk.

Английский форвард так и не смог пробиться в основу клуба, потому попробует сменить команду. Да и "канониры" не прочь продать игрока, ведь, как воспитанник, он положительно повлияет на баланс клуба.

Ранее было известно, что пять английских клубов готовы побороться за игрока - Фулхэм, Вест Хэм, Вулверхэмптон, Кристал Пэлас и Брентфорд. Все они готовы заплатить за Нкетию около 30 млн евро.

Однако сейчас появился еще и шестой претендент - Лестер. "Лисы" активно ищут усиление на тот случай, если выйдут в АПЛ, и по их мнению Нкетия отлично подходит.

Ранее также сообщалось, что АПЛ готова изменить финансовые правила лиги.

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