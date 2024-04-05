Ливерпуль установил необычный рекорд АПЛ

"Красные" почти ничего не давали сделать своему сопернику.

В рамках 31-го тура Ливерпуль не без проблем одолел Шеффилд благодаря двум голам в конце игры.

Как сообщает OptaJoe, "красным" в этом матче удалось установить интересное достижение в истории чемпионатов Англии.

Коллектив Юргена Клоппа контролировал мяч 83,1% игрового времени, что является рекордным показателем с начала сбора подобной статистики, а именно с сезона-2003/04.

Также интересно то, что Ливерпуль забил уже 26 голов в этом сезоне на последних минутах, что на 10 больше чем любая другая команда в АПЛ.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!