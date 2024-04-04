Ливерпуль - Шеффилд 3:1: обзор матча и результат игры 04.04.2024

Мерсисайдцы чуть не умудрились потерять очки на своем поле.

В четверг, 4 апреля, в рамках 31-го тура АПЛ Ливерпуль принимал Шеффилд. Матч завершился победой хозяев со счетом 3:1.

Дарвин Нуньес своим точным ударом вышел подопечных Юргена Клоппа вперед уже на 17-й минуте и все шло довольно хорошо для "красных", но во втором тайме команда умудрилась пропустить глупый автогол.

Источник: Getty Images

Спасать ситуацию взялся хавбек Ливерпуля Алексис Макаллистер, который вывел команду вновь вперед. Как оказалось позднее, данный удар не стал решающим, ведь также отличился Коди Гакпо.

Таким образом, после 31 тура АПЛ Ливерпуль занимает первое место в турнирной таблице, набрав 70 баллов, а Шеффилд идет на последней строчке, набрав 15 очков.

Статистика матча чемпионата Англии Ливерпуль - Шеффилд

Ливерпуль - Шеффилд 3:1

Голы: Нуньес, 17, Макаллистер, 76, Гакпо, 90 - Бредли, 58 автогол

Ожидаемые голы (xG): 1.25 - 0.64

Владение мячом: 81% - 19%

Удары: 24 - 6

Удары в створ: 9 - 4

Фолы: 6 - 6

Угловые: 11 - 1

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