Испанский середняк связался с защитником ПСЖ
Лас-Пальмас хочет пригласить Курзава свободным агентом.
Лас-Пальмас хочет подписать контракт с Левеном Курзава, пишет Фабрицио Романо.
У французского защитника истекает контракт с ПСЖ уже летом, и Левен готов рассмотреть другие варианты.
Пока у Курзава нет явных опций, Лас-Пальмас хочет сыграть на опережение и уже связался с представителями игрока. Тем не менее француз не собирается спешить.
31-летний защитник готов немного подождать и выслушать еще предложения, однако не факт, что они будут. В текущем сезоне у Левена всего восемь минут на поле.
Ранее также сообщалось, что представители Барселоны контактировали со звездой Серии А.
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