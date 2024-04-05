Испанский середняк связался с защитником ПСЖ

Лас-Пальмас хочет подписать контракт с Левеном Курзава, пишет Фабрицио Романо.

У французского защитника истекает контракт с ПСЖ уже летом, и Левен готов рассмотреть другие варианты.

Пока у Курзава нет явных опций, Лас-Пальмас хочет сыграть на опережение и уже связался с представителями игрока. Тем не менее француз не собирается спешить.

31-летний защитник готов немного подождать и выслушать еще предложения, однако не факт, что они будут. В текущем сезоне у Левена всего восемь минут на поле.

Ранее также сообщалось, что представители Барселоны контактировали со звездой Серии А.

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