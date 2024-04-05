Представители Барселоны контактировали с окружением звезды Серии А

Барселона планирует очередной громкий трансфер, пишет AS.

Каталонский клуб очень хочет заполучить Хвичу Кварацхелию, чей контракт с Наполи действует до 2027 года.

Неаполитанцы уже ведут с игроком переговоры о новом соглашении, а тем временем представители Барселоны уже связалась с окружением грузина.

Предполагается, что игрок скорее примет предложение каталонцев, однако непонятна, каким образом клуб намерен совершить этот трансфер. Хвича оценивается в 80 млн, а Наполи захочет не менее 100.

Ранее также сообщалось, что Канселу выставил Ман Сити ультиматум.

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