Канселу поставил Манчестер Сити ультиматум
Барселона нацелена на приобретение защитника Манчестер Сити Жоау Канселу за сумму превышающую 40 млн евро. Об этом сообщает издание Diario Sport.
Португалец ясно высказал свои предпочтения, заявив о желании играть исключительно за каталонский клуб. Интерес к игроку также проявляли Арсенал, Бавария и клубы из Саудовской Аравии, однако Жоау не рассматривает другие предложения.
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Представители Манчестер Сити готовы рассмотреть продажу Канселу в том клубе, который предложит наилучшие условия. В связи с устойчивой позицией Канселу, переговоры между Барселоной и Ман Сити развиваются постепенно.
Возможны варианты как полноценного трансфера за фиксированную сумму и бонусы, так и аренды с последующим выкупом. Барселона предпочла бы второй вариант.
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