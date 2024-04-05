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Канселу поставил Манчестер Сити ультиматум

Португалец хочет остаться в стане каталонцев.
Сегодня, 17:20
Жоау Канселу / Getty Images
Жоау Канселу / Getty Images

Барселона нацелена на приобретение защитника Манчестер Сити Жоау Канселу за сумму превышающую 40 млн евро. Об этом сообщает издание Diario Sport.

Португалец ясно высказал свои предпочтения, заявив о желании играть исключительно за каталонский клуб. Интерес к игроку также проявляли Арсенал, Бавария и клубы из Саудовской Аравии, однако Жоау не рассматривает другие предложения.

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Представители Манчестер Сити готовы рассмотреть продажу Канселу в том клубе, который предложит наилучшие условия. В связи с устойчивой позицией Канселу, переговоры между Барселоной и Ман Сити развиваются постепенно.

Возможны варианты как полноценного трансфера за фиксированную сумму и бонусы, так и аренды с последующим выкупом. Барселона предпочла бы второй вариант.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Манчестер Сити Жоау Канселу

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