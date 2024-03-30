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Защитник Барселоны может перейти в Атлетико в рамках сделки по Феликсу

Из-за постоянных травм игрок так и не смог стать постоянным участником стартового состава "сине-гранатовых".
Сегодня, 00:39
Иньиго Мартинес / Getty Images
Иньиго Мартинес / Getty Images

Будущее Жоау Феликса может напрямую повлиять на карьеру его нынешнего одноклубника.

Как сообщает Relevo, центрбек Барселоны Иньиго Мартинес может перебраться будущим летом в Атлетико в рамках сделки по португальскому форварду.

По информации источника, 32-летний испанец счастлив в Каталонии, но он также хочет иметь более важную роль в команде.

Однако из-за травм он регулярно пропускает матчи, из-за чего главный тренер каталонцев Хави Эрнандес не может рассчитывать на игрока в долгой перспективе.

"Матрасники" в свою очередь планируют подписать летом двух центральных защитников, учитывая нынешний подбор игроков на этой позиции, а также потенциальный уход Марио Эрмосо, с которым клуб все никак не продлит контракт.

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Напомним, что Иньиго Мартинес присоединился к Барселоне лишь прошлым летом, перейдя из Атлетика на правах свободного агента. В нынешнем сезоне футболист принял участие лишь в 18 матчах во всех турнирах.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона атлетико мадрид Иньиго Мартинес

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