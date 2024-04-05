Европейские гранды внимательно следят за прогрессом "нового Кварацхелии"

16-летний Вахтанг Салия уже давно отслеживается европейскими грандами, пишет teamtalk.

Нападающий Динамо Тбилиси в этом сезоне дебютировал во взрослом футболе, проведя шесть игр, в которых он записал на свой счет два гола и два ассиста.

Сообщается, что практически все большие европейские клубы уже давно следят за "новым Кварацхелией", а после его дебюта готовы активизироваться.

Издание утверждает, что лидерами в гонке за Салией являются Арсенал и Манчестер Сити. Конкуренцию им составят не только английские, но и немецкие с итальянскими гранды.

Ранее также сообщалось, что самим Кварацхелией внимательно следит Барселона.

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