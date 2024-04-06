Хавбек Арсенала высказался относительно своего будущего

Полузащитник Арсенала Тома Парти прокомментировал слухи, связывающие его с уходом из клуба.

Хавбек почти не играл в этом сезоне из-за травм, и матч против Лутона стал для него первым с августа. Кроме того контракт ганца истекает в 2025 году.

Все это привело к тому, что многие предрекают продажу полузащитника уже этим летом. Среди потенциальных мест называют Италию, Испанию и Саудовскую Аравию. Однако сам Парти не хочет уходить.

"Моя голова всегда здесь. Это место, где я решил играть, и я действительно счастлив каждый раз, когда выхожу на поле.

Я знаю, что было много спекуляций, но я действительно счастлив быть здесь и продолжать играть за этот клуб. С моим контрактом, я все еще должен доиграть до конца сезона, я думаю. Я должен делать все возможное и стараться выступать на самом высоком уровне, и я думаю, что самое главное - быть всегда доступным", - приводит слова Парти 90Min.

Ранее также сообщалось, что Арсенал лидирует в гонке за "новым Кварацхелией".

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