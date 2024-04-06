Дзаньоло может вновь оказаться в родном чемпионате

Хавбек Астон Виллы Николо Дзаньоло может вернуться в Серию А, пишет Джанлука Ди Марцио.

Напомним, что полузащитник со скнадалом покинул Рому, а сейчас находится в аренде в Астон Вилле. Если бирмингемский клуб не выкупит его, итальянцу придется вернуться в Галатасарай.

Однако новый спортивный директор Наполи Джованни Манна готов вернуть хавбека на родину. Дзаньоло присоединится к большой перестройке клуба.

Сам Николо не прочь снова поиграть в родном чемпионате, но все будет зависеть от того, сумеет ли Наполи договориться с турецким клубом.

В текущем сезоне Николо Дзаньоло провел 33 матча, в которых забил три гола. Трансфермаркт оценивает итальянца в 20 млн евро.

Ранее также сообщалось, что форвард Болоньи не хотел бы переезжать в АПЛ.

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