Тренер Дженоа высказался о травме Малиновского

Главный тренер Дженоа Альберто Джилардино высказался о состоянии полузащитника команды Руслана Малиновского.

Специалист признался, что хотел бы увидеть украинца на поле до конца сезона.

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"Малиновский? Мы все надеемся, что он сможет вернуться до завершения сезона", - приводит слова тренера TuttoMercatoWeb .

Напомним, Малиновский получил травму в матче против Фрозиноне (1:1).

В нынешнем сезоне на счету Руслана 28 матчей за Дженоа во всех турнирах, в которых забил три гола и сделал две голевые передачи.

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