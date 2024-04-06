Тренер Дженоа высказался о травме Малиновского
Джилардино сделал неутешительный прогноз.
Главный тренер Дженоа Альберто Джилардино высказался о состоянии полузащитника команды Руслана Малиновского.
Специалист признался, что хотел бы увидеть украинца на поле до конца сезона.
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"Малиновский? Мы все надеемся, что он сможет вернуться до завершения сезона", - приводит слова тренера TuttoMercatoWeb .
Напомним, Малиновский получил травму в матче против Фрозиноне (1:1).
В нынешнем сезоне на счету Руслана 28 матчей за Дженоа во всех турнирах, в которых забил три гола и сделал две голевые передачи.
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