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"Существенная потеря": Тренер Валенсии отреагировал на травму Яремчука

Наставника "летучих мышей" расстроило повреждение украинского форварда.
Сегодня, 16:29
Роман Яремчук / Getty Images
Роман Яремчук / Getty Images

Главный тренер Валенсии Рубен Бараха прокомментировал травму нападающего Романа Яремчука, которую он получил в матче Ла Лиги против Мальорки (0:0).

Наставник "летучих мышей" отметил, что это серьезная потеря для команды, поскольку считает, что форвард набрал хорошую форму.

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"Это существенная потеря для нас, потому что он набрал хорошую форму и отлично чувствовал себя на поле. А его физическая готовность делала его еще более важным для нас.

Но такое случается, это происходит с нами в течение всего сезона. У нас много травм, но надеемся, что молодые игроки смогут этим воспользоваться", - приводит слова Барахи Marca.

В нынешнем сезоне Яремчук провел за Валенсию во Всех турнирах 25 матчей, отличившись четырьмя голами.

Ранее сообщалось, сколько Яремчуку потребуется времени на восстановление после повреждения подколенного сухожилия.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: валенсия Роман Яремчук Рубен Бараха

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