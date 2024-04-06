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Боруссия не будет выкупать свою бывшую звезду

К счастью для МЮ, на Джейдона Санчо есть другие претенденты.
Сегодня, 15:44
Джейдон Санчо / Getty Images
Джейдон Санчо / Getty Images

Дортмундская Боруссия не будет выкупать Джейдона Санчо, утверждает Экрем Конур.

Сообщается, что Юнайтед хочет выручить за вингера 34-40 млн фунтов, однако дортмундцы не готовы столько платить.

При этом за ситуацией с 24-летним англичанином следят ряд английских и испанских клубов. Потому есть большая вероятность, что Санчо летом все же окончательно покинет Олд Траффорд.

Отметим, что за Боруссию Джейдон провел 11 матчей, в которых отличился двумя голами и двумя ассистами. Трансфермаркт вовсе оценивает футболиста лишь в 25 млн евро.

Ранее также Бензема объяснил свой провал в саудовской лиге.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: джейдон санчо

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