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Иан Райт: Ливерпуль вновь даст хорошую порку МЮ

Легенда Арсенала совсем не верит в манкунианцев.
Сегодня, 16:12
Иан Райт / Getty Images
Иан Райт / Getty Images

Легенда Арсенала Иан Райт дал свой прогноз на предстоящий поединок Манчестер Юнайтед - Ливерпуль.

Напомним, клубы сойдутся между собой в воскресенье, 7 апреля, в 17:30 по киевскому времени.

Райт уверен, что Ливерпуль устроит хорошую порку Манчестеру, стараясь отыграться за недавнее поражение. А для манкунианцев уже даже родная арена не станет преимуществом.

"Я боюсь за Манчестер Юнайтед. Я просто чувствую, что Ливерпуль будет гораздо более сосредоточенным, чем в той игре Кубка Англии, и еще более безжалостным.

Мы знаем, что Юнайтед может быть безжалостным, и Гарначо будет представлять угрозу. Но Ливерпуль захочет выйти и поставить их на место. Я беспокоюсь за Юнайтед, потому что могу представить, что им снова устроят хорошую порку. 

Олд Траффорд больше не является крепостью. Если Ливерпуль приедет с решительным настроем, это может стать серьезной проблемой для Юнайтед", – приводит слова эксфорварда Daily Mail.

Ранее также сообщалось, что Боруссия не будет выкупать игрока МЮ.

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