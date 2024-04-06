Кристал Пэлас - Манчестер Сити 2:4: обзор матча и результат игры 06.04.2024
В субботу, 6 апреля, Манчестер Сити в матче 32-го тура английской Премьер-лиги встречался на выезде с Кристал Пэлас.
"Горожане" быстро пропустили первыми, но сумели одержать уверенную победу со счетом 4:2, а героем поединка стал полузащитник Кевин Де Брюйне.
Бельгийский полузащитник на 13-й минуте роскошным ударом в дальнюю девятку сравнял счет в матче, после того как Манчестер Сити оказался в роли догоняющего уже в дебюте поединка.
Этот результат остался неизменным до конца первой половины встречи, а сразу после перерыва Рико Льюис вывел гостей вперед. В середине тайма отличился Эрлинг Холанд, которому ассистировал Де Брюйне, а на 70-й минуте бельгиец забил четвертый мяч Сити, оформив дубль. Хозяева поля под конец матча лишь сократили отставание усилиями Одсонна Эдуара.
Для Де Брюйне голы в этом матче стали 99-м и 100-м в составе Манчестер Сити и вывели его на чистое третье место в списке лучших бомбардиров в истории клуба. Больше только у Серхио Агуэро (260 голов) и Рахима Стерлинга (131).
April 6, 2024
На данный момент Манчестер Сити с 70 очками занимает второе место в турнирной таблице АПЛ. Кристал Пэлас, имея 30 баллов, расположился на 14-й позиции.
Статистика матча Кристал Пэлас - Манчестер Сити 32-го тура чемпионата Англии
Кристал Пэлас - Манчестер Сити 2:4
Голы: Матета, 3, Эдуар, 86 - Де Брюйне, 13, 70, Льюис, 47, Холанд, 66
Ожидаемые голы (xG): 1.40 - 1.99
Владение мячом: 24% - 76%
Удары: 7 - 18
Удары в створ: 4 - 8
Угловые: 2 - 9
Фолы: 13 - 3
Атаки: 47 - 168
Кристал Пелас: Хендерсон - Уорд, Андерсен, Лерма - Муньос, Уортон, Хьюз (Ахамада, 83), Митчелл (Клайн, 75) - Эзе (Шлупп, 64), Матета (Эдуар, 75), Айю (Олисе, 74).
Манчестер Сити: Ортега - Льюис, Стоунз, Диаш, Гвардиол (Аканджи, 46) - Родри (Ковачич, 74) - Бобб, де Брюйне (Силва, 90+2), Альварес (Нунеш, 74), Грилиш - Холанд.
Предупреждения: Матета - Гвардиол.
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