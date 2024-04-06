Кристал Пэлас - Манчестер Сити 2:4: обзор матча и результат игры 06.04.2024

Бельгиец оформил дубль и со 100 забитыми мячами стал третьим лучшим бомбардиром в истории "горожан".

В субботу, 6 апреля, Манчестер Сити в матче 32-го тура английской Премьер-лиги встречался на выезде с Кристал Пэлас.

"Горожане" быстро пропустили первыми, но сумели одержать уверенную победу со счетом 4:2, а героем поединка стал полузащитник Кевин Де Брюйне.

Бельгийский полузащитник на 13-й минуте роскошным ударом в дальнюю девятку сравнял счет в матче, после того как Манчестер Сити оказался в роли догоняющего уже в дебюте поединка.

Этот результат остался неизменным до конца первой половины встречи, а сразу после перерыва Рико Льюис вывел гостей вперед. В середине тайма отличился Эрлинг Холанд, которому ассистировал Де Брюйне, а на 70-й минуте бельгиец забил четвертый мяч Сити, оформив дубль. Хозяева поля под конец матча лишь сократили отставание усилиями Одсонна Эдуара.

Для Де Брюйне голы в этом матче стали 99-м и 100-м в составе Манчестер Сити и вывели его на чистое третье место в списке лучших бомбардиров в истории клуба. Больше только у Серхио Агуэро (260 голов) и Рахима Стерлинга (131).

На данный момент Манчестер Сити с 70 очками занимает второе место в турнирной таблице АПЛ. Кристал Пэлас, имея 30 баллов, расположился на 14-й позиции.

Статистика матча Кристал Пэлас - Манчестер Сити 32-го тура чемпионата Англии

Кристал Пэлас - Манчестер Сити 2:4

Голы: Матета, 3, Эдуар, 86 - Де Брюйне, 13, 70, Льюис, 47, Холанд, 66

Ожидаемые голы (xG): 1.40 - 1.99

Владение мячом: 24% - 76%

Удары: 7 - 18

Удары в створ: 4 - 8

Угловые: 2 - 9

Фолы: 13 - 3

Атаки: 47 - 168

Кристал Пелас: Хендерсон - Уорд, Андерсен, Лерма - Муньос, Уортон, Хьюз (Ахамада, 83), Митчелл (Клайн, 75) - Эзе (Шлупп, 64), Матета (Эдуар, 75), Айю (Олисе, 74).

Манчестер Сити: Ортега - Льюис, Стоунз, Диаш, Гвардиол (Аканджи, 46) - Родри (Ковачич, 74) - Бобб, де Брюйне (Силва, 90+2), Альварес (Нунеш, 74), Грилиш - Холанд.

Предупреждения: Матета - Гвардиол.

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