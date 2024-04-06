Легенда Баварии - о Тухеле: Дальше так продолжаться не может. Он не способен дать команде импульс
Легендарный хавбек мюнхенской Баварии Лоттар Матеус поделился мыслями о поражении команды от Хайденхайма.
По словам экс-футболиста, для него не станет неожиданностью, если Тухеля уволят еще до игры с Арсеналом в Лиге чемпионов.
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"Прошлонедельное неудачное выступление против Дортмунда и сегодняшний результат говорят о многом.
Томас Тухель больше не может установить связь с командой, он проводит странные пресс-конференции и делает странные заявления.
Могу себе представить, что Бавария отреагирует в ближайшие 24-48 часов, потому что это не может продолжаться дальше. Команде так или иначе нужен новый импульс, а Томас Тухель больше не может его придать", - заявил Матеус.
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