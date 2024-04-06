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Легенда Баварии - о Тухеле: Дальше так продолжаться не может. Он не способен дать команде импульс

Лоттар Матеус считает, что надо увольнять Томаса сейчас, пока еще есть шанс взять Лигу чемпионов.
Сегодня, 20:01
Лоттар Матеус / Getty Images
Лоттар Матеус / Getty Images

Легендарный хавбек мюнхенской Баварии Лоттар Матеус поделился мыслями о поражении команды от Хайденхайма.

По словам экс-футболиста, для него не станет неожиданностью, если Тухеля уволят еще до игры с Арсеналом в Лиге чемпионов.

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"Прошлонедельное неудачное выступление против Дортмунда и сегодняшний результат говорят о многом. 

Томас Тухель больше не может установить связь с командой, он проводит странные пресс-конференции и делает странные заявления.

Могу себе представить, что Бавария отреагирует в ближайшие 24-48 часов, потому что это не может продолжаться дальше. Команде так или иначе нужен новый импульс, а Томас Тухель больше не может его придать", - заявил Матеус.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бавария Томас Тухель

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