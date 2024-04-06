Легенда Баварии - о Тухеле: Дальше так продолжаться не может. Он не способен дать команде импульс

Лоттар Матеус считает, что надо увольнять Томаса сейчас, пока еще есть шанс взять Лигу чемпионов.

Легендарный хавбек мюнхенской Баварии Лоттар Матеус поделился мыслями о поражении команды от Хайденхайма.

По словам экс-футболиста, для него не станет неожиданностью, если Тухеля уволят еще до игры с Арсеналом в Лиге чемпионов.

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"Прошлонедельное неудачное выступление против Дортмунда и сегодняшний результат говорят о многом.

Томас Тухель больше не может установить связь с командой, он проводит странные пресс-конференции и делает странные заявления.

Могу себе представить, что Бавария отреагирует в ближайшие 24-48 часов, потому что это не может продолжаться дальше. Команде так или иначе нужен новый импульс, а Томас Тухель больше не может его придать", - заявил Матеус.

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