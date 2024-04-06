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Кейн установил очередной рекорд Бундеслиги

Гарри проводит сумасшедший сезон.
Сегодня, 20:52
Харри Кейн
Харри Кейн

В рамках 28-го тура Чемпионата Германии Гайденхайм встретился с Баварией и неожиданно победил .

Несмотря на это, Гарри Кейн провел очередной неплохой поединок, и установил достижение, которое может немного "подсластить горечь поражения".

Англичанин стал первым игроком в истории Бундеслиги, который забил 32 гола в дебютном сезоне, тем самым превзойдя достижение Уве Зеллера, который устанавливал его еще в сезоне-1963/64, который был дебютным для немецкого первенства под современным брендингом.

Рекорд по количеству голов в одном сезоне вне зависимости от того, дебютная ли эта кампания для игрока в немецком чемпионате, или нет принадлежит Роберту Левандовски, который в сезоне-2020/21 забил 41 гол.

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