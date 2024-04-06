Гвардиола - о подготовке к Реалу: Нет времени, чтобы смотреть их матчи

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола высказался о подготовке к встрече с Реалом в Лиге Чемпионов на следующей неделе.

По словам испанского специалиста, он слишком занят, чтобы активно наблюдать за игрой "сливочных".

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"Я мало видел матчей Реала, у меня не было на это времени. Мы боремся за титул Премьер-лиги в течение девяти или десяти месяцев, так зачем отвлекаться сейчас?", - цитирует слова Пепа испанское издание Marca.

Напомним, матч Ман Сити - Реал 9 апреля в 22:00 по киевскому времени.

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