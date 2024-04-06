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Гвардиола отреагировал на историческое достижение де Брюйне

Испанец считает бельгийца одним из лучших игроков в истории Ман Сити.
Сегодня, 21:59
Кевин де Брюйне / Getty Images
Кевин де Брюйне / Getty Images

Наставник Манчестер Сити Пеп Гвардиола отреагировал на перфоманс Кевина де Брюйне в игре против Кристал Пэлас, который позволил ему забить юбилейный мяч в футболке "горожан".

По словам испанца, его подопечный является одним из лучших игроков в истории манкунианцев.

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"Десять лет в Манчестер Сити. Статистика, влияние на игру, потрясающая стабильность.

Он один из лучших футболистов в истории Манчестер Сити.

Первый гол получился невероятным, четвертый - невероятным. Плюс голевая передача Эрлингу Холанду. Очень, очень здорово", - сказал наставник команды.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Пеп Гвардиола

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