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Де Брюйне вошел в топ-3 лучших бомбардиров в современной истории Ман Сити

Бельгиец отметился юбилейным голом за "горожан".
Сегодня, 17:54
Кевин де Брюйне / Getty Images
Кевин де Брюйне / Getty Images

В рамках 31-го тура Манчестер Сити победил Кристал Пэлас с помощью дубля Кевина де Брюйне.

Голы бельгийца стали для него 99-ым и 100-ым в футболке "горожан" соответственно, что дало ему возможность войти в топ-3 лучших бомбардиров в современной истории клуба. Хватило ему на это 372 матча.

Полузащитник опередил Шона Хоутера (99 голов и 205 матчей), а впереди него лишь Рахим Стерлинг (131 гол и 336 матчей) и Серхио Агуэро (206 голов в 390 матчах)

Отметим, что среди лучших бомбардиров Ман Сити есть еще футболисты, которые забивали больше чем де Брюйне, но из-за специфики эпохи, в которой они выступали данные по их статистике различаются.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити Кевин Де Брюйне

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