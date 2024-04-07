Фернандеш отметился юбилейным голом за Манчестер Юнайтед
В рамках 32-го тура Чемпионата Англии Манчестер Юнайтед дома встречается с Ливерпулем.
В первом тайме "красные дьяволы" действовали просто ужасно, отдав инициативу полностью гостям, но во второй половине встречи ситуации несколько изменилась.
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Помогло этому взятие ворот в исполнении Бруну Фернандеша. Португалец получил неожиданный пас от центрбека мерсисайдцев Джарелла Кванси, и заметив выход из ворот Куивина Келлегера пробил почти с центра поля точно в сетку.
Данный гол стал для хавбека 50-тым в футболке манкунианцев. Примечательно, что забил Бруну на 50-той минуте матча.
На момент написания новости все еще продолжается второй тайм. Счет - 1:1.
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