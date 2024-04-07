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Турецкий гранд бойкотировал матч за Суперкубок страны

Фенербахче пропустил от Галатасарая на первой минуте и ушел с поля.
Вчера, 22:41
Фенербахче / Getty Images
Фенербахче / Getty Images

Матч за Суперкубок Турции между Фенербахче и Галатасараем заканчивался очень интересно и очень быстро.

"Желтые канарейки" выпустили на поле только игроков состава U-19, а сразу после стартового свистка пропустили гол в свои ворота и ушли с поля.

Примечательно, что сразу после того, как состав Фенербахче ушел с поля, Галатасарай начал игру со своими запасными, чтобы болельщики, которые пришли на матч не остались полностью разочарованными и посмотрели хотя бы какую-то игру.

Отметим, что коллектив Исмаила Картала таким образом выразил протест из-за отсутствия реакции местной федерации футбола на инцидент в игре с Трабзонспором, когда фанаты соперника подняли драку с Миши Батшуаи и Осаи Брайтом-Самуэлем.

Местный гранд даже планировал выйти из Суперлиги Турции , но отложил окончательное решение на три недели.

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