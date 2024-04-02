Плохо, хуже и намного хуже: Президент турецкого гранда высказался о выходе из чемпионата

У Фенербахче есть три варианта.

Турецкий Фенербахче на внеочередной общей ассамблее клуба, которая состоится сегодня, 2 апреля, рассмотрит возможность выхода из турецкой Суперлиги.

Президент "желтых канареек" Али Коч прокомментировал такую вероятность, которая была вызвана событиями во время матча Фенербахче и Трабзонспора.

По словам функционера, есть три варианта развития событий и все они плохие.

"После этого случая у нас есть три варианта. Плохо, хуже, намного хуже... В принятом нами решении будет кровь, пот и слезы, это точно. Наши спонсоры обязались продолжать вносить финансовые платежи, это около 20 миллионов евро.

Мы не смотрим на вещи как на 1 и 0. Мы предложим нашим членам более одного варианта. Также одним из вариантов является закрытие на некоторое время футбольных мероприятий.

Замораживание наших прав на лигу на год. Мы просто хотим, чтобы было ясно одно, мы не будем продолжать, будто ничего не произошло, я это гарантирую", - приводит слова Коча издание Fanatik.

Напомним, что Фенербахче планирует покинуть турецкую Суперлигу из-за отсутствия реакции на драку фанов Трабзонспора и игроков стамбульцев, которую спровоцировали первые.

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