Забарный имеет наибольшее количество игровой практики в ТОП-5 лиг среди игроков до 21 года

Это отлично подчеркивает доверие тренера Борнмута и уровень игры украинца.

Известный статистический портал Transfermarkt решил подсчитать игровое время молодых футболистов (до 21 года) в главных лигах Европы.

По результатам исследования, которые были опубликованы в Instagram, статус самого играющего молодого футболиста лучших европейских чемпионатов заслужил центрбек Борнмута и сборной Украины Илья Забарный.

По данным источника, 21-летний украинец в нынешнем сезоне принял участие во всех матчах "вишен" в АПЛ (31), суммарно проведя на поле 2790 минут.

На втором месте идет вратарь Вильярреала Филип Йоргенсен (29 матчей, 2610 минут), третьим оказался арендованный у Ювентуса форвард Фрозиноне Матиас Суле (29 матчей, 2530 минут).

Читай также: Забарный может уйти в топ-клуб вслед за своим экс-техническим директором

Напомним, что своей надежной игрой в обороне Илья Забарный заслужил, чтобы фанаты Борнмута придумали кричалку в его честь.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!