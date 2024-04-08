iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Забарный имеет наибольшее количество игровой практики в ТОП-5 лиг среди игроков до 21 года

Это отлично подчеркивает доверие тренера Борнмута и уровень игры украинца.
Вчера, 23:18
Илья Забарный / Getty Images
Илья Забарный / Getty Images

Известный статистический портал Transfermarkt решил подсчитать игровое время молодых футболистов (до 21 года) в главных лигах Европы.

По результатам исследования, которые были опубликованы в Instagram, статус самого играющего молодого футболиста лучших европейских чемпионатов заслужил центрбек Борнмута и сборной Украины Илья Забарный.

По данным источника, 21-летний украинец в нынешнем сезоне принял участие во всех матчах "вишен" в АПЛ (31), суммарно проведя на поле 2790 минут.

На втором месте идет вратарь Вильярреала Филип Йоргенсен (29 матчей, 2610 минут), третьим оказался арендованный у Ювентуса форвард Фрозиноне Матиас Суле (29 матчей, 2530 минут).

Читай также: Забарный может уйти в топ-клуб вслед за своим экс-техническим директором

Напомним, что своей надежной игрой в обороне Илья Забарный заслужил, чтобы фанаты Борнмута придумали кричалку в его честь.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: борнмут Илья Забарный

Статьи по теме

"Я хочу танцевать с Забарным": Фанаты Борнмута придумали интересную кричалку в адрес украинца "Я хочу танцевать с Забарным": Фанаты Борнмута придумали интересную кричалку в адрес украинца
Борнмут с Забарным неожиданно проиграл Лутону Борнмут с Забарным неожиданно проиграл Лутону
Забарный получил среднюю оценку за матч с Эвертоном Забарный получил среднюю оценку за матч с Эвертоном
Роналду получил прямую красную карточку в проигранном полуфинале Суперкубка Саудовской Аравии Роналду получил прямую красную карточку в проигранном полуфинале Суперкубка Саудовской Аравии
Помочь журналистам

Видео

Шикарный гол Ярмоленко и ошибка Нещерета: видео голов и обзор матча Динамо - ЛНЗ
Шикарный гол Ярмоленко и ошибка Нещерета: видео голов и обзор матча Динамо - ЛНЗ

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина опустилась, Завацкая солидно поднялась
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер преследует Джоковича, Сачко поднялся
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров

Последние новости

Футбол00:51
Роналду получил прямую красную карточку в проигранном полуфинале Суперкубка Саудовской Аравии
Формула 100:22
Перес: Ожидаю, что в течение месяца узнаю свое будущее в Формуле 1
Вчера, 23:54
Европа23:54
Несколько миллионов в месяц: экс-игрок Манчестер Юнайтед получил предложение создать аккаунт на OnlyFans
Европа23:51
Гол Фраттези в ворота Удинезе в добавленное время приблизил Интер к завоеванию Скудетто
Европа23:18
Забарный имеет наибольшее количество игровой практики в ТОП-5 лиг среди игроков до 21 года
Формула 122:56
Леклер выделил свою главную проблему в нынешнем сезоне
Европа22:56
"Не помню, когда последний раз играл без боли": форвард Арсенала сделал откровенное признание
НБА22:31
Худший секрет лиги: Орландо попытается подписать одного из лидеров Голден Стэйт
Украина22:28
Милевский назвал команду, которую никогда не будет поддерживать
Бокс22:06
Богачук оценил сенсационное поражение Цзю от Фундоры
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK