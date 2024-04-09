Тренер ПСЖ жестко отреагировал на постоянные вопросы журналистов относительно Мбаппе

Луис Энрике хочет говорить обо всей команде, а не одном игроке.

Наставник французского ПСЖ Луис Энрике жестко отреагировал на постоянные попытки журналистов говорить на пресс-конференциях только о Килиане Мбаппе.

По словам испанского специалиста, ему нравится говорить обо всей команде, а не о конкретном игроке.

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"Вы постоянно спрашиваете меня, будет ли играть Килиан, как Килиан... Я не хочу говорить об одном игроке. Я хочу говорить обо всем составе.

Мы в хорошем настроении, хороший момент. Было бы хорошо выйти в четвертьфинал ЛЧ", - заявил Луис Энрике.

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