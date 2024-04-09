iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Тренер ПСЖ жестко отреагировал на постоянные вопросы журналистов относительно Мбаппе

Луис Энрике хочет говорить обо всей команде, а не одном игроке.
Сегодня, 18:35
Луис Энрике / Getty Images
Луис Энрике / Getty Images

Наставник французского ПСЖ Луис Энрике жестко отреагировал на постоянные попытки журналистов говорить на пресс-конференциях только о Килиане Мбаппе.

По словам испанского специалиста, ему нравится говорить обо всей команде, а не о конкретном игроке.

Читай также: Ключевые игроки Барселоны вернулись в заявку команды, однако не сыграют с ПСЖ

"Вы постоянно спрашиваете меня, будет ли играть Килиан, как Килиан... Я не хочу говорить об одном игроке. Я хочу говорить обо всем составе.

Мы в хорошем настроении, хороший момент. Было бы хорошо выйти в четвертьфинал ЛЧ", - заявил Луис Энрике.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Килиан Мбаппе

Статьи по теме

Брат Мбаппе не собирается переходить в Реал вслед за Килианом Брат Мбаппе не собирается переходить в Реал вслед за Килианом
ПСЖ в резервном составе, но с Мбаппе, не смог победить аутсайдера Лиги 1 ПСЖ в резервном составе, но с Мбаппе, не смог победить аутсайдера Лиги 1
Немецкий топ-клуб нацелился на таланта ПСЖ Немецкий топ-клуб нацелился на таланта ПСЖ
Лунин - в старте на матч против Ман Сити Лунин - в старте на матч против Ман Сити
Помочь журналистам

Видео

Шикарный гол Ярмоленко и ошибка Нещерета: видео голов и обзор матча Динамо - ЛНЗ
Шикарный гол Ярмоленко и ошибка Нещерета: видео голов и обзор матча Динамо - ЛНЗ

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина опустилась, Завацкая солидно поднялась
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер преследует Джоковича, Сачко поднялся
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров

Последние новости

Лига Чемпионов20:39
Лунин - в старте на матч против Ман Сити
Украина20:34
Упущенное Днепром-1 преимущество и камбэк Зари в обзоре матча УПЛ
Другие страны20:05
Месси сравнялся с легендарным гольфистом по количеству номинаций на престижную премию
Украина19:52
Женская сборная Украины уступила во втором матче квалификации Евро-2025
Европа19:30
Экс-защитник Арсенала: Эта команда похожа на ту, которая дошла до финала Лиги чемпионов в 2006
Украина19:10
Экс-тренер Зирки и Карпат трудоустроился в Полесье
Лига Чемпионов18:59
Защитник Реала поделился планом на игру против Ман Сити
Европа18:35
Тренер ПСЖ жестко отреагировал на постоянные вопросы журналистов относительно Мбаппе
ММА18:29
Потеря получил нового соперника вместо россиянина
Европа17:57
Ливерпуль определился с возможными заменами Салаха
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK