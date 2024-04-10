Ньюкасл намерен опередить другие английские клубы в борьбе за защитника Ювентуса

Ньюкасл намерен опередить соперников в борьбе за Дина Хюйсена, пишет teamtalk.

18-летний защитник родился в Амстердаме, но представялет молодженую сборную Испании, из академии Малаги он попал в Ювентус, где и дебютировал во взрослом футболе в прошлом сезоне.

В єтом сезорне Хюйсен біл отдан в аренду в Рому, где в 13-ти матчах отличился двумя голами и результативной передачей. Ювентус оценивает игрока минимум в 30 млн евро.

Изначально Хюйсена связывали лишь с МЮ, которым он был предложен еще зимой. Позднее стало известно, что Ливерпуль и Тоттенхэм также не прочь заполучить защитника.

При этом ближе всего к подписанию Хюйсена именно Ньюкасл. "Сороки" попробуют сбить цену, но готовы приложить все усилия, чтобы опередить другие клубы.

Ранее также сообщалось, что звезда Спортинга может покинуть клуб в случае ухода Рубена Аморима.

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