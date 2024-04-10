Бавария продлит контракт с преемником Нойера и снова отправит его в аренду

Александер Нюбель проведет еще один сезон в Штутгарте.

Бавария продлит контракт со своим голкипером Александером Нюбелем, который в этом сезоне выступает за Штутгарт на правах аренды.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, новый трудовой договор немецкого вратаря с мюнхенцами будет рассчитан до июня 2030 года, а стороны уже достигли соглашения по поводу подписания соглашения.

При этом отмечается, что Бавария оставит Нюбеля в аренде в Штутгарте еще и на следующий сезон.

Читай также: Защитник Баварии заявил, что должен играть за национальную команду

В мюнхенском клубе считают, что это идеальная стратегия развития для 27-летнего голкипера, который в будущем должен стать преемником Мануэля Нойера.

В нынешнем сезоне Нюбель провел за Штутгарт во всех турнирах 29 матчей, в которых пропустил 34 мяча, а в 12 поединках сохранил ворота в неприкосновенности.

Ранее экс-тренер Манчестер Юнайтед опроверг информацию об интересе возглавить Баварию.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!