Еще одна лига внедрит технологию полуавтоматического определения офсайда

В АПЛ согласовали введение системы полуавтоматического определения офсайда, пишет Sky Sports.

Ожидается, что новую технологию введут до конца текущего года. Вероятней всего, это случится уже в следующем сезоне после осеннего перерыва на международные матчи.

Напомним, что данную технологию сейчас используют только в Серии А и Лиге чемпионов, а впервые она была использована на ЧМ в Катаре.

Издание сообщает, что все клубы АПЛ единогласно проголосовали за введение новой системы, которая подразумевает установку на стадионах дополнительных камер.

Напомним, ранее с еще одного английского клуба сняли очки.

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