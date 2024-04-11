Еще одна лига внедрит технологию полуавтоматического определения офсайда
Клубы АПЛ проголосовали единогласно.
В АПЛ согласовали введение системы полуавтоматического определения офсайда, пишет Sky Sports.
Ожидается, что новую технологию введут до конца текущего года. Вероятней всего, это случится уже в следующем сезоне после осеннего перерыва на международные матчи.
Напомним, что данную технологию сейчас используют только в Серии А и Лиге чемпионов, а впервые она была использована на ЧМ в Катаре.
Издание сообщает, что все клубы АПЛ единогласно проголосовали за введение новой системы, которая подразумевает установку на стадионах дополнительных камер.
Напомним, ранее с еще одного английского клуба сняли очки.
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