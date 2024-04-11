Тренер Жироны: Наша мечта - попасть в Лигу Чемпионов по итогам этого сезона

Наставник испанской Жироны Мичел поделился мыслями о задачах своей команды в этом сезоне.

По словам местного специалиста, его подопечные мечтают о попадании в Лигу Чемпионов, поэтому, было бы хорошо воплотить эту мечту в реальность.

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"Победа в следующем туре гарантирует нам участие в еврокубках? Это реальность большого проекта футбольного клуба Жирона. Я участвую в этом проекте, и для меня это впечатляющая вещь. Теперь это реальность, и теперь наша мечта - играть в Лиге чемпионов.

Я надеюсь достичь этого в конце сезона. Это правда, что я возглавил клуб три года назад, и быть в Европе в следующем году - это невероятный подвиг для нас. Это говорит о том, насколько хорошо клуб работает. Мы должны продолжать в том же духе".

Атлетико, Реал и Барселона являются нашими прямыми конкурентами за попадание в Лигу чемпионов, но не за то, чтобы выиграть Лигу.

За победу в Ла Лиге соперничество идет между Барсой, Реалом и Атлетико. Остальные команды должны бороться за другие вещи. Мы ведем борьбу, которой никто не ожидал, и, по нашим собственным убеждениям, мы попадем в Лигу Чемпионов", - заявил Мичел.

Напомним, что в эту субботу, 13 апреля, Жирона сыграет с мадридским Атлетико. Матч состоится в 15:00 по киевскому времени.

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