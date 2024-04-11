iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Тренер Жироны: Наша мечта - попасть в Лигу Чемпионов по итогам этого сезона

Мичел высказался о задачах на последнюю часть данной кампании.
Сегодня, 17:23
Мичел / Getty Images
Мичел / Getty Images

Наставник испанской Жироны Мичел поделился мыслями о задачах своей команды в этом сезоне.

По словам местного специалиста, его подопечные мечтают о попадании в Лигу Чемпионов, поэтому, было бы хорошо воплотить эту мечту в реальность.

Читай также: Довбик в четвертый раз в сезоне признан игроком месяца в Жироне

"Победа в следующем туре гарантирует нам участие в еврокубках? Это реальность большого проекта футбольного клуба Жирона. Я участвую в этом проекте, и для меня это впечатляющая вещь. Теперь это реальность, и теперь наша мечта - играть в Лиге чемпионов. 

Я надеюсь достичь этого в конце сезона. Это правда, что я возглавил клуб три года назад, и быть в Европе в следующем году - это невероятный подвиг для нас. Это говорит о том, насколько хорошо клуб работает. Мы должны продолжать в том же духе".

Атлетико, Реал и Барселона являются нашими прямыми конкурентами за попадание в Лигу чемпионов, но не за то, чтобы выиграть Лигу. 

За победу в Ла Лиге соперничество идет между Барсой, Реалом и Атлетико. Остальные команды должны бороться за другие вещи. Мы ведем борьбу, которой никто не ожидал, и, по нашим собственным убеждениям, мы попадем в Лигу Чемпионов", - заявил Мичел.

Напомним, что в эту субботу, 13 апреля, Жирона сыграет с мадридским Атлетико. Матч состоится в 15:00 по киевскому времени.

 

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Аутсайдер АПЛ с большой долей вероятности начнет следующий сезон с -2 очками Аутсайдер АПЛ с большой долей вероятности начнет следующий сезон с -2 очками
Забарного признали игроком месяца в Борнмуте Забарного признали игроком месяца в Борнмуте
Амбассадор Астон Мартин: Наш план А, Б и В - это Алонсо Амбассадор Астон Мартин: Наш план А, Б и В - это Алонсо
ПСЖ близок к подписанию дорогостоящего форварда ПСЖ близок к подписанию дорогостоящего форварда
Помочь журналистам

Видео

Два в ворота Лунина и комбинация Барсы: претенденты на звание Голы недели в Лиге чемпионов
Два в ворота Лунина и комбинация Барсы: претенденты на звание Голы недели в Лиге чемпионов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина опустилась, Завацкая солидно поднялась
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер преследует Джоковича, Сачко поднялся
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров

Последние новости

Европа19:43
Аутсайдер АПЛ с большой долей вероятности начнет следующий сезон с -2 очками
Европа19:02
Забарного признали игроком месяца в Борнмуте
Формула 118:59
Амбассадор Астон Мартин: Наш план А, Б и В - это Алонсо
Европа18:35
ПСЖ близок к подписанию дорогостоящего форварда
Европа18:35
Интересная награда: Президент Барселоны необычно поздравил команду после победы над ПСЖ
Другие18:20
На 77-м году жизни скончался скандально известный О. Джей Симпсон
Европа17:55
Новый фаворит на замену Клоппу отрицает наличие переговоров с руководством Ливерпуля
Другие17:53
В Японии умер легендарный борец сумо
Европа17:30
Еще одна лига внедрит технологию полуавтоматического определения офсайда
Европа17:23
Тренер Жироны: Наша мечта - попасть в Лигу Чемпионов по итогам этого сезона
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK