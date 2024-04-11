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Барселона предложит новый контракт лидеру команды

Педри будет вознагражден за свои старания.
Сегодня, 20:16
Педри / Getty Images
Педри / Getty Images

Боссы испанской Барселоны работает над обеспечением светлого будущего для команды.

Как сообщает Фабрицио Романо, вскоре одному из лидеров коллектива Хави Педри предложат новое соглашение с улучшенными условиями.

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Переговоры начнутся уже после завершения сезона. Срок нового возможно контракта, как и финансовые детали, остаются неизвестными.

Отметим, что вчера, 10 апреля, Педри отметился ассистом в матче против ПСЖ, а всего за 25 матчей в этом сезоне у испанского полузащитника 2 гола и 5 результативных передач.

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