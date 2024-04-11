Барселона предложит новый контракт лидеру команды

Педри будет вознагражден за свои старания.

Боссы испанской Барселоны работает над обеспечением светлого будущего для команды.

Как сообщает Фабрицио Романо, вскоре одному из лидеров коллектива Хави Педри предложат новое соглашение с улучшенными условиями.

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Переговоры начнутся уже после завершения сезона. Срок нового возможно контракта, как и финансовые детали, остаются неизвестными.

Отметим, что вчера, 10 апреля, Педри отметился ассистом в матче против ПСЖ, а всего за 25 матчей в этом сезоне у испанского полузащитника 2 гола и 5 результативных передач.

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