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Интересная награда: Президент Барселоны необычно поздравил команду после победы над ПСЖ

Раньше подарки были дороже.
Сегодня, 18:35
Барселона / Getty Images
Барселона / Getty Images

В рамках четвертьфинала Лиги Чемпионов Барселона довольно тяжело победила ПСЖ на выезде.

После поединка президент каталонцев Жоан Лапорта решил поблагодарить игроков команды необычным образом. Как сообщает издание AS, функционер приобрел для игроков гамбургеры в одном из местных ресторанов.

Также отмечается, что обычно эмоциональный Лапорта после этого матча был довольно спокойным и сосредоточенным.

Напомним, что ранее Жоан подарил футболистам по MacBook после победы над Атлетико, поэтому, видимо для президента каталонцев победы во внутреннем чемпионате более ценны.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Жоан Лапорта

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