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Футбол

Языковая компания уволила экс-помощника Симеоне за оскорбление Ямаля

Не помогли даже извинения.
Сегодня, 21:15
Ламин Ямаль / Getty Images
Ламин Ямаль / Getty Images

Вещательная компания Movistar Plus уволила Хермана Бургоса после его высказываний в прямом эфире, пишет Marca.

Экс-помощник Диего Симеоне работал экспертом на телевидении, а во время матча ПСЖ - Барселона позволил себе некорректные высказывания в адрес Ламина Ямаля.

В прямом эфире Бургос заявил: "Если у него не получится в футболе, он окажется у светофора". Позднее компания принесла свои извинения, а эксперту и вовсе пришлось извиняться дважды.

Однако не помогло и это, и Movistar Plus решила прекратить сотрудничество с Бургосом, а также провела беседы с остальными ведущими.

Напомним, ранее также сообщалось, что Барселона предложит новый контракт своему лидеру.

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