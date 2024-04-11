Директор сборной Германии прокомментировал будущее Нагельсманна

Легендарный в прошлом футболист и директор мужских сборных Германии по футболу Руди Фёллер прокомментировал будущее рулевого взрослой команды Юлиана Нагельсманна.

По словам Руди, они знают об интересе к местному специалисту со стороны многих клубов, но хотят сохранить его.

"Решение будет принято в ближайшие несколько недель. У него много запросов. Не секрет, что мы хотели бы продолжить с ним сотрудничество, но у него есть много топ-клубов на выбор. Надеемся, что он останется с нами", - цитирует слова Фьоллера Фабрицио Романо.

Отметим, что действующий контракт Нагельсманна с "Die Manschaft" истекает после домашнего Евро-2024, то есть, 14 июля.

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