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Бавария продлила контракт с преемником Нойера, но еще на два сезона отдаст в аренду

Голкипер Александер Нюбель останется в составе Штутгарта.
Сегодня, 13:34
Александер Нюбель / Getty Images
Александер Нюбель / Getty Images

Бавария объявила о продлении контракта с голкипером Александером Нюбелем, который в этом сезоне выступает за Штутгарт на правах аренды.

Как сообщает официальный сайт "ротен", 27-летний вратарь подписал новый трудовой договор, рассчитанный до июня 2029 года.

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При этом отмечается, что немецкий голкипер, который считается потенциальным преемником Мануэля Нойера в Баварии, еще два сезона проведет в аренде в Штутгарте.

В текущем сезоне Нюбель провел за Штутгарт во всех турнирах 29 матчей, в которых пропустил 34 мяча, а в 12 поединках сохранил ворота в неприкосновенности.

Ранее сообщалось, что травматичный вингер Баварии хочет попробовать свои силы в новом чемпионате.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бавария штутгарт александер нюбель

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