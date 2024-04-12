Бавария продлила контракт с преемником Нойера, но еще на два сезона отдаст в аренду

Бавария объявила о продлении контракта с голкипером Александером Нюбелем, который в этом сезоне выступает за Штутгарт на правах аренды.

Как сообщает официальный сайт "ротен", 27-летний вратарь подписал новый трудовой договор, рассчитанный до июня 2029 года.

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При этом отмечается, что немецкий голкипер, который считается потенциальным преемником Мануэля Нойера в Баварии, еще два сезона проведет в аренде в Штутгарте.

Bis 2029: #FCBayern verlängert Vertrag mit Alexander #Nübel und verleiht den 27-Jährigen für zwei weitere Spielzeiten an den VfB Stuttgart. ✍️



🔗 https://t.co/q5J7DPbILv#MiaSanMia pic.twitter.com/sp3tGoaePk — FC Bayern München (@FCBayern) April 12, 2024

В текущем сезоне Нюбель провел за Штутгарт во всех турнирах 29 матчей, в которых пропустил 34 мяча, а в 12 поединках сохранил ворота в неприкосновенности.

Ранее сообщалось, что травматичный вингер Баварии хочет попробовать свои силы в новом чемпионате.

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